От зарплатных долгов до банкротного иска: дело фирмы из структур «Ак Барса»

Казань, , 04:36 — REGNUM Строительную компанию в Елабуге, которая недавно выплатила задолженность по зарплате своим 149 сотрудникам, требуют признать банкротом. Иск к ООО «Гидропромжилстрой», аффилированной с АО Холдинговая компания «Ак Барс», подало ООО «Примавера» из Москвы. Обоснованность претензий Арбитражный суд Татарии начнёт рассматривать 7 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий составила 5 318 360,46 рубля. Дело к производству принято, в качестве арбитражного управляющего для компании предлагается Дмитрий Гниденко — член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

Банкротные претензии основаны на неисполнении решения суда, которым с елабужского застройщика в пользу московского общества была взысканы задолженность по контракту шестилетней давности.

Компании в 2012 году заключили договор подряда на строительство объекта, заказчиком которого выступало ОАО «Особая экономическая зона Промышленно-производственного типа «Алабуга». Стоимость контракта составляла 108 262 907 рублей 16 копеек. Работы были выполнены, но у компании перед исполнителем осталась задолженность в размере 5 318 360 рублей 46 копеек. Выплата так и не была произведена, поэтому компания обратилась в суд с гражданским иском.

В суде «ответчик заявил, что работы были выполнены некачественно, в связи с этим ответчик удержал часть суммы гарантийного резерва».

"Ответчиком, от ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» — заказчик), были получены письма от 05.05.2014 г. (исх. No 53−02/2014) и от 21.05.2014 г. (исх. №53−02/2361), в которых сообщалось о наличии сбоев в работе систем хранения данных «Жестких дисков» — 600 GB 15K 520 BPS 6GB SAS 3.5. CARRIER», а именно, отсутствовал индикатор питания, из строя вышли 27 жестких дисков согласно первого письма и дополнительно 14 дисков согласно второго письма. Ответчик ссылается на то, что в адрес третьего лица (подрядчик) были направлены письма от 05.05.2014 г. (исх. 01−12/517) и от 27.05.2014 г. , в которых ответчик просил устранить выявленные недостатки. Поскольку, ответа не последовало, недостатки не были устранены, ответчик для их устранения привлек другого подрядчика. Согласно подписанного акта выполненных работ затраты ответчика составили 2 000 000 рублей. Ответчик просит отказать в удовлетворении иска в части долга и процентов, начисленных на сумму долга, превышающую 3 300 000 рублей», — отмечалось в материалах дела.

Истец претензии не признал и опроверг получение писем с просьбой об устранении недочетов, а ответчик доказать факт отправления уведомлений не смог. Также компания «Примавера» ссылась на то, что вторая сторона не представила «дефектные ведомости и доказательства, что работы по исправлению недостатков относятся к гарантийному случаю», отметив, что недостатки могли возникнуть из-за ненадлежащей эксплуатации оборудования.

«Ответчик не исключает, что выход из строя оборудования мог произойти из-за ненадлежащей эксплуатации оборудования», — уточняется в решении суда.

В итоге — компанию обязали уплатить задолженность. Обжаловать вердикт суда ответчик не смог, неисполнение обязательств по спору легло в основу банкротного дела.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Гидропромжилстрой» создано в апреле 2004 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, гендиректор — Низами Намет Оглы Бурджумов. Единственный участник общества — ООО «Строительная компания «Ак Барс», чьими владельцами являются АО Холдинговая компания «Ак Барс» и ООО «Ак Барс-Актив». На 30 сентября 2018 года аффилированными лицами холдинговой компании являются ООО «Инвестиции и Консалтинг» и ООО «СК «Ак Барс», а в создании АО участвовало министерство земельных и имущественных отношений Татарии.

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Напомним, в конце октября 2018 года прокуратура Татарии сообщила, что компания «Гидропромжилстрой» задолжала своим 149 сотрудникам зарплату за май-август 2018 года. Сумма долга составила 10,9 млн рублей. Задолженность была полностью погашена только после вмешательства надзорного органа — представления главе компании и привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц.