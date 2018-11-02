«Газпромнефть» хочет создать научно-технический центр для Ачимовской толщи

Салехард, , 01:22 — REGNUM Глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил об одном из результатов прошедшего ранее на площадке Научно-технического центра «Газпром нефти» совещания представителей крупнейших нефтяных компаний страны под председательством вице-премьера Дмитрия Козака.

По словам Александра Дюкова, «Газпром нефть» предлагает участникам нефтяной отрасли, научного сообщества, производителей оборудования и государства принять участие в разработке и тестировании технологий освоения Ачимовской толщи. В качестве базы для создания технологического полигона предлагает использовать один из своих лицензионных участков на территории Ямала, организационные вопросы можно решить таким же образом, как это было сделано при создании Технологического центра «Бажен».

Ачимовская толща представляет собой нефте‑ и газоносные пласты, залегающие практически над Баженовской свитой, наиболее мощные из которых выявлены в Надымском и Пуровском районах Ямала. По экспертным оценкам, извлекаемые запасы ачимовских залежей составляют от 0,5 до 1,0 млрд тонн (от 3,65 до 7,3 млрд баррелей) нефти. Однако ачимовские пласты характеризуются сложным геологическим строением, поэтому требуют разработки новых технологических методов их освоения. Опытно-промышленную добычу нефти из ачимовской толщи «Газпром нефть» начала в 2017 году на Северо-Самбургском месторождении, в начале этого года была закончена разработка цифровой модели ачимовской толщи по всем ее объектам в шести регионах России на территории более полутора миллионов квадратных километров. Полученный опыт и данные могут стать хорошей базой для работы предложенного «Газпром нефтью» нового научно-технического центра.