Первые компоненты системы безопасности монтируются на Курской АЭС-2

Курчатов, Курская область, , 01:19 — REGNUM На площадке сооружения второго энергоблока Курской АЭС-2 начался монтаж первого комплекта контрольно-измерительной аппаратуры. Под подошву фундаментной плиты будет установлено 19 датчиков автоматизированной системы контроля напряженно-деформированного состояния (АСК НДС). Система будет контролировать состояние строительных конструкций всего сооружения на протяжении всего срока его эксплуатации — крен и давление на основание. Еще 10 датчиков АСК НДС будут установлены в самой фундаментной плите, став одной из составных частей системы безопасности АЭС в соответствии с постфукусимскими критериями, разработанными МАГАТЭ для атомных реакторов поколения III+.

Монтаж происходит при непосредственном участии представителя завода-изготовителя, обеспечивающем правильность монтажа датчиков. Такая же практика применялась на Нововоронежской, Белорусской и Ленинградской АЭС-2. Визиты представителей завода-изготовителя на строительную площадку будут продолжаться и в дальнейшем — датчики АСК НДС предстоит устанавливать и внутри бетонной защитной оболочки реакторного здания.

По окончании монтажа датчиков строители продолжат подготовку к выполнению ключевого события — началу армировании фундаментной плиты реакторного здания, которое запланировано на декабрь этого года.

Справочно. Энергоблоки № 1 и 2 Курской АЭС-2 — референтные блоки, сооружаемые по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный), разработанному ОКБ «Гидропресс» как эволюционное развитие проекта ВВЭР-1200.