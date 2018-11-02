Взаимовыгодное сотрудничество СИБУРа и «СГ-транса» продолжается

Москва, , 01:16 — REGNUM Нефтехимическая компания СИБУР и железнодорожный оператор «СГ-транс» на паритетной основе создали совместное предприятие «Нефтехимическая транспортная компания» (НХТК).

СИБУР посредством продажи передал в НХТК парк специализированных цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, сумма сделки составила 9,4 млрд рублей. СИБУР сохранит возможность осуществлять гарантированные перевозки собственной продукции в необходимых ей объемах, а НХТК будет оказывать услуги по перевозке третьим лицам. Как отметил президент «СГ-Транс» Сергей Калетин, «реализуемый механизм является логическим продолжением существующих отношений, в рамках которых «СГ-транс» предоставляет группе «СИБУР» подвижной состав для вывоза СУГ и не предполагает перераспределения вагонного парка на рынке операторов подвижного состава». СИБУР передает в распоряжение новой компании подвижной состав для того, чтобы сосредоточиться на основной деятельности — производстве синтетических материалов, востребованных в автомобильной индустрии, в строительстве и в энергетическом секторе. Подвижной состав находится в оперативном лизинге, компетенции «СГ-Транса» позволят оптимизировать загрузку цистерн. «СГ-Транс» — лидирующая в России компания по количеству специализированного вагонного парка для перевозки сжиженных углеводородных газов, в ее управлении находится более 17 тысяч цистерн. В результате создания новой компании парк цистерн будет увеличен, что усилит позиции «СГ-Транса» на российском рынке транспортных услуг.