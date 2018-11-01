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Грудинин заявил, что ничего не знает об иске «Совхоза имени Ленина»

Экономика

Ранее в картотеке арбитражного суда Подмосковья был зарегистрирован иск к Павлу Грудинину на миллиард рублей

Москва, 1 ноября 2018, 23:58 — REGNUM  Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» заявил, что не располагает информацией об судебном иске против него со стороны предприятия на сумму более одного миллиарда рублей.

«Совхоз имени Ленина» — это я, я исполнительный директор. Если какой-то иск подают, я об этом должен знать хоть что-то, потому что я должен подписать. А я не знаю о том, что я сам к себе подал иск», — приводит слова Грудинина РИА «Новости».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в картотеке Арбитражного суда Московской области был зарегистрирован иск со стороны ЗАО «Совхоз имени Ленина» к его директору Павлу Грудинину на сумму 1 млрд 96 млн рублей.

Согласно опубликованным данным, исковое заявление было подано 30 октября и пока не принято к производству. Других подробностей в картотеке не содержится.

Читайте ранее в этом сюжете: «Совхоз имени Ленина» подал иск к Грудинину на миллиард рублей

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