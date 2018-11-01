ЕБРР прогнозирует замедление роста ВВП в Узбекистане до 5%

Ташкент, , 23:53 — REGNUM Экономический рост в Узбекистане в текущем году несколько замедлился, что отражает переход торгового баланса в дефицит и замедление роста потребления домашних хозяйств, обусловленное ростом цен, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«В то время как продвижение реформ в Узбекистане закладывает основу для устойчивого роста на ближайшие годы, либерализация цен и обменного курса наряду с сокращением субсидий привели к корректировке относительных цен и двузначной инфляции», говорится в сообщении.

Банк сообщает, что темпы роста могут несколько снизиться с 5,3% в 2017 году до 5% в 2018 году и до 4,5% в 2019 году в результате замедления роста реальных доходов населения вследствие инфляции и дальнейшего увеличения дефицита торгового баланса.

Как ИА REGNUM сообщало ранее с 1993 года в различных отраслях экономики Узбекистана реализовано 54 проекта с участием ЕБРР с привлечением финансирования на сумму свыше 500 миллионов долларов. Однако, с 2007 года произошла практически полная заморозка деловых отношений между сторонами.

ЕБРР неоднократно критиковал руководство страны за непоследовательность экономических преобразований, отсутствие свободы слова, давление государства на частный сектор.

Этот международный финансовый институт возобновил сотрудничество с республикой только с приходом к руководству страной новым президента Шавката Мирзиёева.