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Канцлер ФРГ: мы готовы выделить Украине более 85 млн евро

Экономика

Деньги пойдут на улучшение жилищной ситуации и профессионализацию ученых

Канцлер ФРГ: мы готовы выделить Украине более 85 млн евро
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кабан

Киев, 2 ноября 2018, 00:24 — REGNUM  Германия готова выделить новые средства в помощь Украине, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает 1 ноября «112 Украина».

По ее словам, ФРГ создаст на Украине центры передового опыта на сумму 2 млн евро. В центрах будут повышать свою квалификацию украинские ученые, которые смогут потом применять новые знания на Украине. Меркель добавила, что Германия готова выделить почти 85 млн евро для улучшения жилищной ситуации на Украине и для трудоустройства молодых граждан.

Напомним, ранее Меркель заявила, что Украина должна брать кредиты у МВФ, даже если для этого придется принимать непопулярные решения.

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