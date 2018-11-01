Киев: Большую часть аграрной продукции Украина экспортирует в Азию

Киев, , 23:33 — REGNUM Лидерами среди азиатских стран, импортирующих украинскую сельскохозяйственную продукцию, стали Индия, Китай и Турция, заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщает 1 ноября УНИАН.

По ее словам, Украина экспортировала 43,5% аграрной продукции в азиатские страны, 31,8% — в страны ЕС, 13% — в страны Африки. Больше всего среди европейских стран аграрной украинской продукции закупили Нидерланды, Польша и Италия, а в Африке — Египет, Тунис и Марокко.

Напомним, за первые три квартала экспорт аграрной продукции на Украине упал на 27,8% и составил $12,9 млрд.