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Киев: Большую часть аграрной продукции Украина экспортирует в Азию

Экономика

На этом направлении крупнейшими импортерами являются Индия, Китай и Турция

Киев, 1 ноября 2018, 23:33 — REGNUM  Лидерами среди азиатских стран, импортирующих украинскую сельскохозяйственную продукцию, стали Индия, Китай и Турция, заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщает 1 ноября УНИАН.

По ее словам, Украина экспортировала 43,5% аграрной продукции в азиатские страны, 31,8% — в страны ЕС, 13% — в страны Африки. Больше всего среди европейских стран аграрной украинской продукции закупили Нидерланды, Польша и Италия, а в Африке — Египет, Тунис и Марокко.

Напомним, за первые три квартала экспорт аграрной продукции на Украине упал на 27,8% и составил $12,9 млрд.

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Сельское хозяйство
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