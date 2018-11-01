Мордовские предприятия победили в конкурсе «100 лучших товаров России»

Саранск, , 22:52 — REGNUM На всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» сразу три мордовских предприятия стали победителями в различных номинациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

По результатам расчета и экспертной оценки в номинации «Лидер качества» победу одержал консервный завод «Саранский». Отметим, аналогичную награду завод получил в 2015 году. В номинации «Вкус качества» приза удостоен ликероводочный завод «ЛВЗ «Саранский», сыроваренный завод «Сармич» награжден призом «За успехи в импортозамещении».

Всего на федеральный этап конкурса было представлено 30 товаров 23 республиканских предприятий, в числе которых — 15 новинок. Десять видов выпускаемой продукции стали лауреатами конкурса, 15 — дипломантами.

По данным организаторов конкурса, предприятия Приволжского федерального округа представили на конкурс максимальное количество товаров среди всех округов России — 686 видов продукции. В конкурсе принимали участие 398 предприятий Поволжья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мордовия признана лидером качества по числу завоеванных высших наград XX всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в 2017 году.

Сразу три вида продукции, изготавливаемые предприятиями Мордовии, вошли в «Золотую сотню» всероссийского конкурса. Приз «Вкус качества» получили консервы «Мясо цыплят в собственном соку» ОАО «Консервный завод «Саранский». За успехи в импортозамещении отмечено АО «Оптиковолоконные системы», выпускающее одномодовое оптическое волокно с низким пиком Е3 (G652d). Твердый сыр «Манчего Ичалки» Ичалковского сыродельного комбината признан «Инновацией — 2017». Кроме того, предприятие удостоено юбилейного приза «За стремление к лучшему».