На Украине более чем на четверть сократился экспорт сельхозпродукции

Киев, , 23:11 — REGNUM Экспорт сельскохозяйственной продукции на Украине за первые три квартала 2018 года сократился на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграциии Ольга Трофимцева, сообщает 1 ноября УНИАН.

По ее словам, в январе-сентябре 2018 года Украина экспортировала аграрной продукции на $12,9 млрд, внешнеторговый сельскохозяйственный оборот составил $16,8 млрд. Трофимцева отметила, что до конца года еще есть время, чтобы Киев успел «догнать» прошлогодние показатели.

Напомним, в 2017 году доход от экспорта аграрной продукции на Украине увеличился на 16% до почти $18 млрд.