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На Украине более чем на четверть сократился экспорт сельхозпродукции

Экономика

Он составил $12,9 млрд

Киев, 1 ноября 2018, 23:11 — REGNUM  Экспорт сельскохозяйственной продукции на Украине за первые три квартала 2018 года сократился на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграциии Ольга Трофимцева, сообщает 1 ноября УНИАН.

По ее словам, в январе-сентябре 2018 года Украина экспортировала аграрной продукции на $12,9 млрд, внешнеторговый сельскохозяйственный оборот составил $16,8 млрд. Трофимцева отметила, что до конца года еще есть время, чтобы Киев успел «догнать» прошлогодние показатели.

Напомним, в 2017 году доход от экспорта аграрной продукции на Украине увеличился на 16% до почти $18 млрд.

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Сельское хозяйство
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