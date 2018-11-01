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«Укрпочту» ожидают массовые сокращения

Экономика

В этом заключается «антикризисный план»

«Укрпочту» ожидают массовые сокращения
Ievsiukova&Soloviova
Укрпочта

Киев, 1 ноября 2018, 22:45 — REGNUM  «Укрпочта» планирует сократить персонал на 30%, заявил глава компании Игорь Смелянский, сообщает 1 ноября УНИАН.

По его словам, если до 1 декабря правительство Украины не одобрит повышение тарифов на доставку пенсий, то компании придется провести запланированные увольнения. Отмечается, что с 1 ноября в «Укрпочте» работает антикризисный план, который должен вернуть компании возможность получать прибыль.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что он не допустит отмены услуги по доставке пенсий. Премьер-министр подчеркнул, что он готов уволить руководство «Укрпочты», чтобы сохранить доставку пенсий.

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Социально-экономический кризис на Украине
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