Бийскую ТЭЦ СГК возглавил Андрей Щукин

Бийск, Алтайский край, , 11:09 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 ноября, директором Бийской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании назначен Андрей Щукин. Как сообщает управление по внешним связям СГК, коллективу энергокомпании нового руководителя представили технический директор СГК Олег Петров и директор Алтайского филиала компании Игорь Лузанов.

Андрей Щукин имеет 22-летний опыт работы в энергетике. Он родился в 1977 году в городе Ачинск Красноярского края. Окончил Сибирский федеральный университет по специальности «Электроснабжение» и Хакасский технический институт — филиал Красноярского Государственного технического университета по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Трудовую деятельность в энергетической отрасли начал в августе 1996 года с должности электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений Абаканской ТЭЦ. Работал ведущим инженером группы технического сопровождения Абаканской ТЭЦ, начальником управления эксплуатации Абаканского филиала СГК. Далее, с 2015 по 2017 год, работал главным инженером Абаканской ТЭЦ. В ноябре 2017 года назначен директором Минусинской ТЭЦ.

За профессиональные успехи в 2014 году Андрею Щукину объявлена Благодарность Министерства энергетики РФ.

Комментируя новое назначение, технический директор СГК Олег Петров отметил, что перед новым руководителем Бийской ТЭЦ стоит задача по совершенствованию интеграционных процессов вхождения предприятия в энергохолдинг. «От того, насколько успешно эта интеграция будет осуществляться на практике, зависят реализация технической политики СГК в новом городе присутствия, финансовая устойчивость и стабильность предприятия. Эти факторы, в свою очередь, оказывают влияние на состояние экономики Бийска и Алтайского края», — подчеркнул Олег Петров.

Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов добавил, что на данном этапе новому руководителю теплоэлектростанции предстоит заниматься обеспечением надежного и качественного теплоснабжения жителей наукограда. «Уверен, что большой производственный опыт, высокие деловые качества позволят директору Бийской ТЭЦ Андрею Щукину плодотворно решать все поставленные задачи», — подытожил Игорь Лузанов.