«Спецавтобазе» Екатеринбурга запретили заключать договоры на вывоз мусора

Екатеринбург, , 19:37 — REGNUM В Екатеринбурге свердловский арбитражный суд запретил муниципальному предприятию «Спецавтобаза» заключать новые договоры на вывоз мусора на территории Восточного административно-производственного объединения. Об этом говорится в определении, опубликованном на сайте суда.

«Запретить Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию «Специализированная автобаза» (ИНН 6 608 003 655) совершать действия, направленные на заключение договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителями (физическими и юридическими лицами) — собственниками твердых коммунальных отходов или уполномоченными ими лицами в зоне деятельности Восточного административно-производственного объединения», — говорится в определении.

Это определение было вынесено 29 октября в рамках судебного разбирательства. Истцом является ООО «Компания Рифей» (ИНН 7 204 189 710, ОГРН 1 137 232 022 938) из Тюменской области. Ответчиками по делу проходят «Спецавтобаза» и свердловское министерство энергетики и ЖКХ. Истец требует признать недействительным конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточном административно-производственном объединении и признать ничтожным соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО, которое заключили «Спецавтобаза» и областное министерство ЖКХ. Подписано оно было 12 января 2018 года.

Иск поступил в суд 2 октября. А 26-го «Рифей» потребовал обеспечительных мер иска. В частности, тюменская фирма настаивала на том, чтобы запретить «Спецавтобазе» не только заключать новые договоры, но и исполнять уже имеющиеся, и проводить любые расчёты, в том числе и получать деньги за свою работу.

Свои требования представители «Рифея» объяснили своими опасениями того, что в случае выигрыша в суде исполнение решения суда может быть затруднено, а неограниченному кругу лиц будет причинён ущерб. Тем не менее определение суда оказалось гораздо менее радикальным. Остальные требования истца удовлетворены не были, так как это бы означало фактически предварительное удовлетворение иска, а это противоречит законодательству.

Напомним, ЕМУП «Спецавтобаза» является одним из региональных операторов Свердловской области по вывозу мусора. К своей деятельности в этом качестве в полной мере оно приступит с 1 января.

Отметим, ООО «Компания Рифей» по итогам того же конкурса стала региональным оператором в Северном административно-производственном объединении. В июле к ней и к министерству энергетики ЖКХ претензии предъявило ООО «ГК-ТагилСпецТранс» (ИНН 6 623 099 711, ОГРН 1 146 623 000 798). В конце августа суд отказал в обеспечении иска. А 3 сентября суд полностью отказал в удовлетворении иска.