Китай продолжит развивать частные предприятия

Пекин, , 18:57 — REGNUM Китайский лидер Си Цзиньпин выступил на симпозиуме, посвященном частному сектору экономики КНР, с заявлением, из которого следует, что внимание ЦК КПК и Госсовета к развитию частных предприятий останется неизменным, сообщает 1 ноября Синьхуа.

«Страна будет непоколебимо поощрять, поддерживать и направлять развитие частных предприятий и их выход на более широкую международную сцену», — подчеркнул Си Цзиньпин, подтвердив тем самым незыблемость концепции «трех представительств» — рабочего, крестьянского и частного, буржуазно-производительного. Включенная в партийно-государственные документы в период правления Цзян Цзэминя, она на XIX съезде КПК, который состоялся в октябре 2017 года, была внесена в партийный устав наряду с другими ключевыми концепциями «научного управления» и «социализма с китайской спецификой в новую эпоху».