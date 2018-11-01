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Китай продолжит развивать частные предприятия

Экономика

И обеспечит им направляющее руководство КПК

Пекин, 1 ноября 2018, 18:57 — REGNUM  Китайский лидер Си Цзиньпин выступил на симпозиуме, посвященном частному сектору экономики КНР, с заявлением, из которого следует, что внимание ЦК КПК и Госсовета к развитию частных предприятий останется неизменным, сообщает 1 ноября Синьхуа.

«Страна будет непоколебимо поощрять, поддерживать и направлять развитие частных предприятий и их выход на более широкую международную сцену», — подчеркнул Си Цзиньпин, подтвердив тем самым незыблемость концепции «трех представительств» — рабочего, крестьянского и частного, буржуазно-производительного. Включенная в партийно-государственные документы в период правления Цзян Цзэминя, она на XIX съезде КПК, который состоялся в октябре 2017 года, была внесена в партийный устав наряду с другими ключевыми концепциями «научного управления» и «социализма с китайской спецификой в новую эпоху».

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Экономика Китая
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