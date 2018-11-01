Всемирный банк поднял рейтинг привлекательности бизнес-климата в КНР

Пекин, , 18:54 — REGNUM Всемирный банк опубликовал доклад «Doing Business Report — 2019», в котором Китай в соответствующем рейтинге поднялся с 78-й на 46-ю позицию в мире, чему, по мнению авторов документа, способствовало проведение в жизнь правительством КНР беспрецедентных мер по улучшению деловой среды для малых и средних предприятий и фирм, сообщает 1 ноября Синьхуа.

Комментируя содержание доклада, официальный представитель МИД КНР Лу Кан подчеркнул, что китайская сторона приветствует участие иностранных компаний и совместное с китайскими участниками внутреннего рынка использование возможностей развития.

Оценку Всемирного банка дипломат охарактеризовал как «справедливую и объективную», отражающую «решимость Китая и эффективность принимаемых им мер по углублению реформ, повышению открытости и постоянному улучшению бизнес-среды».

Лу Кан отметил, что в 40-ю годовщину политики реформ и открытости его страна продолжит улучшать инвестиционную среду, рассчитывая на всё больший приток иностранных инвестиций.