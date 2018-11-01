В 2018 финансовом году США потратят на разведку 78,4 миллиарда долларов

Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Минобороны США сообщило о размере своего бюджета на секретные разведывательные программы. Общий бюджет Программы военной разведки на 2018 финансовый год составляет 22,1 миллиарда долларов. Эта сумма включает средства на базовые задачи, а также средства на операции за рубежом.

В 2017 финансовом году бюджет на эти цели составлял 20,7 миллиардов долларов. Бюджетные ассигнования Программы военной разведки на 2018 год в размере 22,1 миллиарда долларов являются самыми высокими с 2012 финансового года.

Кроме этого, в США есть еще Национальная разведывательная программа, которая финансируется отдельно. В нее включены как оборонные, так и другие программы. На 2018 финансовый год выделяется 57,7 миллиарда долларов.

Что касается обороны, то в рамках Национальной разведывательной программы средства выделяются на национальную программу геопространственной разведки, национальную программу разведки и общую программу разведки разведывательного управления министерства обороны.

Кроме того, эти деньги идут на финансирование программ ЦРУ, операции министерства энергетики по контрразведке против террористической деятельности, связанной с ядерной областью, аналитиков министерства внутренней безопасности и деятельность по сбору информации для борьбы с контрабандой оружия и наркотиков.

Всего на разведывательные программы выделяется 11% от общего оборонного бюджета, что составляет 78,4 миллиарда долларов на 2018 финансовый год.