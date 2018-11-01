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«Совхоз имени Ленина» подал иск к Грудинину на миллиард рублей

Экономика

Иск был подан в подмосковный арбитражный суд 30 октября

«Совхоз имени Ленина» подал иск к Грудинину на миллиард рублей
Владимир Беляев © ИА Красная Весна
Павел Грудинин

Москва, 1 ноября 2018, 18:24 — REGNUM  ЗАО «Совхоз имени Ленина» обратился в суд с иском против своего директора, бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина. Соответствующие данные размещены в картотеке Арбитражного суда Московской области.

Дело размещено в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям». Сумма исковых требований составляет 1 млрд 96 млн рублей.

Указывается, что исковое заявление было подано 30 октября и на данный момент ещё не принято к производству. Других подробностей в картотеке не содержится.

Напомним, в марте этого года, в разгар предвыборной кампании, акционеры «Совхоза имени Ленина» выиграли иск к Павлу Грудинину о возврате в собственность предприятия земельных участков общей стоимостью более миллиарда рублей. Ранее эти участки были внесены в уставной капитал компании «ТТ Девелопмент», соучредителем которой также являлся Павел Грудинин.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд отклонил иск Грудинина о защите чести и достоинства к ВГТРК

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