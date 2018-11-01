Рим, , 18:13 — REGNUM Уровень безработицы в Италии составляет около 10%, но на рынке труда есть и обратная проблема — итальянским предприятиям не хватает технических специалистов, сообщает Il Sole 24 Ore в четверг, 1 ноября.

В ближайшие пять лет итальянским компаниям будут нужны 469 тысяч таких специалистов, но исследования показывают, что приблизительно треть из них найти не удастся, потому что образовательная система страны таких специалистов не готовит или готовит в недостаточном количестве.

Существенной проблемой является и нехватка квалифицированных рабочих, в ближайшие пять лет предприятиям страны понадобится 264 тысячи таких сотрудников, а если, как это предполагается, будет снижен пенсионный возраст, то нехватка станет еще острее, отмечают обозреватели издания.

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