Тамбовские вице-губернаторы встретились с обманутыми дольщиками

Тамбов, , 18:07 — REGNUM В Тамбовской области первый вице-губернатор Олег Иванов и вице-губернатор Арсен Габуев встретились с обманутыми дольщиками дома 3/3 по улице Карла Маркса. Дом планировали сдать ещё в 2016 году, но сроки регулярно сдвигаются. В ходе встречи была создана инициативная группа дольщиков, которая примет участие во встрече региональной власти с руководителем стройфирмы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Хороший район и привлекательная цена на квартиры в свое время «подкупили» многих тамбовчан. Квартиры в доме 3 корпус 3 по улице Карла Маркса в Тамбове разлетелись быстро. ОАО «Тамбовхимпромстрой» начал строительство этого дома в 2013 году, но он превратился в долгострой. Генеральный директор компании привлечен к уголовной ответственности, а проблемы дольщиков теперь решает региональная власть.

Вице-губернаторы Олег Иванов и Арсен Габуев встретились с теми, кто купил квартиры в данном доме, и обсудили возможности достройки проблемного объекта. Как говорят дольщики, дом обещали сдать в эксплуатацию еще в 2016 году.

«Региональная власть привыкла не замалчивать существующие проблемы, а их решать. Именно поэтому на встречу с дольщиками приехали сразу два вице-губернатора. Поговорить с людьми, дать поручения, совместно наметить план дальнейших действий», — говорят тамбовские власти.

Олег Иванов заверил жителей, что будет принято решение, которое поможет законодательно эту проблему решить. Прямо на месте была создана инициативная группа дольщиков, которая уже на следующей неделе примет участие во встрече региональной власти с руководителем фирмы, действующим по доверенности. Пока же следует сделать все возможное, чтобы спасти дом от разрушений. Открытым он стоит уже несколько лет. Работы возобновятся с закрытия теплового контура дома.

Региональные власти отмечают, что срок действия разрешения на строительство данного дома заканчивается 4 декабря 2018 года. По его завершению возможно несколько вариантов развития событий: назначение нового застройщика для достройки или получение заемных средств из Фонда защиты прав дольщиков, который, напомним, был создан в стране специально для достройки проблемных домов.

Напомним, дом рассчитан на 66 помещений, из которых, по данным отчета застройщика, продано 65 на общую сумму 176,5 млн рублей. Здесь планировалось ввести 3653 кв. метра. На данный момент здесь выполнена кирпичная кладка здания, уложена рулонная кровля, осуществлялись санитарно-технические, электро-монтажные работы в подвале здания.

Губернатор Александр Никитин считает приоритетным направлением деятельности региональной власти работу с обманутыми дольщиками. Проблемы объектов незавершенного жилищного строительства глава региона держит на личном контроле.

По состоянию на 1 октября, на территории региона проблемными остаются семь домов. Число дольщиков, включенных в реестр пострадавших, — 320. Вместе с тем, благодаря планомерной политике региональных властей, Тамбовская область сегодня является одним из тех регионов, где не на словах, а на деле решают очень серьезную социальную проблему обманутых дольщиков. В частности, в 2018 году были введены в эксплуатацию пять домов-долгостроев. Это три дома, строительство которых начинало ООО «ЦентрЖилСтрой», и два дома ООО «ИнвестСтройТамбов». В общей сложности, более 400 квартир передано гражданам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Тамбове было завершено строительство долгостроя по улице Агапкина/Победы, 14/13, где жильё купили 109 участников долевого строительства. С начала года это уже третий дом в регионе, достроенный усилиями тамбовских властей. Первый был сдан в апреле в Мичуринске, и долгожданные квартиры получили 45 семей. Второй — в Тамбове, по адресу Звездный переулок, 13. Тогда губернатор Александр Никитин вручил ключи от новых квартир представителям 39 дольщиков.

Читайте также: 39 семей обманутых дольщиков в Тамбове получили ключи от новых квартир