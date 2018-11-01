Биржевые цены на топливо в России снижаются

Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже бензин 95-й марки подешевел на 4,5%. Котировки бензина 92-й марки опустились на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 1 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне крупнейшие нефтедобывающие компании и правительство России достигли договоренности о заморозке цен на нефтепродукты на внутрироссийском рынке. Соглашение было зафиксировано, и до конца сегодняшнего дня его должны подписать все нефтяные компании. В противном случае будут введены заградительные экспортные пошлины.

Данное соглашение предусматривает заморозку розничных цен на топливо на уровне конца мая 2018 года и заморозку оптовых цен на топливо на уровне начала июня 2018 года.

Кроме того, нефтяные компании, у которых есть свои нефтеперерабатывающие заводы, теперь должны поставлять на внутрироссийский рынок на 3% больше топлива, чем в 2017 году. Также мелким АЗС они должны продавать топливо по фиксированной оптовой цене.

Стоит отметить, что компания «Лукойл» уже объявила о снижении мелкооптовых цен на топливо.

Таким образом, Россия перешла на прямое государственное регулирование топливного рынка. На данный момент считается, что это временная мера. Соглашение о заморозке цен будет действовать до 31 марта 2019 года, однако оно может быть продлено.