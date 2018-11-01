Депутат Госдумы: Севастополь не выполнил и пятой части ФЦП за 2018 год

Севастополь, , 17:58 — REGNUM В Севастополе федеральную целевую программу развития на 2018 год выполнили лишь на 16−17%. Об этом 1 ноября журналистам сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия»).

«Это очень небольшая цифра, которая не устраивает ни чиновников правительства Севастополя, ни меня, ни федеральный центр. Будем помогать ситуацию исправлять, чтобы не было историй, как с КОС «Южные», парком Победы и иными нереализованными проектами», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство РФ продлило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2022 года, увеличив её финансирование в общей сложности на 40 млрд рублей, до 877,8 млрд, с учётом регионального и внебюджетного софинансирования. Позже губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что до конца 2018 года правительство города-героя включит в ФЦП ещё 340 объектов.

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