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Фондовый рынок США продолжает расти

Экономика

С начала торгов все основные индексы выросли примерно на 0,5%

Нью-Йорк, США, 1 ноября 2018, 18:03 — REGNUM  Фондовый рынок США отметил начало месяца уверенным ростом — с начала торгов все основные индексы выросли примерно на 0,5%, 1 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 147,40 пункта (0,59%), до 25 263,16 пункта, индекс S&P 500 вырос на 12,40 пункта (0,46%), до 2724,14 пункта, индекс Nasdaq вырос на 23,57 пункта (0,32%), до 7329,47 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, октябрь 2018 года ознаменовался серьезным падением индексов Уолл-стрит, однако к концу месяца на фондовом рынке США снова наметился рост.

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