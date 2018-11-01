Около 6 млн евро получит Псковская область по программе «Россия — Латвия»

Псков, , 17:48 — REGNUM На реализацию четырёх проектов Псковская область получит около 6 млн евро грантовых средств по Программе приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» 2014 — 2020 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Среди четырёх проектов, на которые предусмотрены грантовые средства, — проект по обеспечению чистой водой города Пскова, в результате которого производительность водозабора для города повысится на 30 тыс. кубометров.

Это также проект обустройства первого кольцевого веломаршрута по центру города «Сердце Пскова», в рамках которого планируется провести реконструкцию визит-центра. Также планируется реализовать проект реконструкции городской усадьбы первого псковского губернатора Н. А. Беклешева.

Кроме того, грантовые средства будут направлены на улучшение региональной дорожной инфраструктуры от пункта пропуска «Брунишево» (речь идёт о реконструкции 5 км подъездной дороги) и повышению информационной обеспеченности четырёх пунктов пропуска с Латвией в целях обеспечения безопасности дорожного движения и перераспределения нагрузки на российско-латвийской и российско-эстонской границах.

На обязательное 10-процентное софинансирование в областном бюджете предусмотрено по 14 млн рублей ежегодно.Финансирование будет выделяться в рамках госпрограммы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014−2020 годы» в 2018 — 2020 годах.

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