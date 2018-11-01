Воронежский опорный университет получит 80 млн рублей

Воронеж, , 17:01 — REGNUM 80 млн рублей дополнительно выделено Воронежскому опорному университету, сообщила 1 ноября пресс-служба вуза.

40 млн рублей выделит министерство науки и высшего образования РФ для дальнейшей реализации стратегии развития ВГТУ как опорного университета. Деньги должны быть направлены на реализацию стратегических проектов вуза, нацеленных на инновационное, технологическое и социальное развитие региона. Все проекты, касающиеся самых разных сфер, ранее прошли экспертную оценку.

Еще 40 миллионов рублей Воронежскому опорному университету выделит АО «Корпорация НПО «РИФ», на завершение очередного этапа совместного стратегического проекта вуза и предприятия по разработке термоэлектрических генераторных и охлаждающих устройств нового поколения. Автономные источники тока в рекордным КПД, высокими параметрами надежности и долговечности, которые разрабатываются совместно вузом и предприятием, предназначены для энергообеспечения удаленных и труднодоступных объектов и повышения эффективности существующих систем энергоснабжения газовой отрасли. Проект стартовал в 2017 году, он рассчитан на три года. Общий объем финансирования — 400 миллионов рублей.

Воронежский опорный университет был создан в 2016 году путем слияния Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Воронеж стал одним из первых российских городов, где был создан опорный вуз.