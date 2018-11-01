Петербург получит 40% доли в АО «Теплосеть» за три года и 9 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга подтвердили намерение инвестировать 9 млрд рублей в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за три предстоящих года. Это позволит довести довести долю города в этом предприятии до уровня не менее 40%. Об этом 1 ноября сообщил вице-губернатор Игорь Албин на заседании городской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода в Санкт-Петербурге.

«Ситуация непростая на сетях Петербурга, не всё так здорово, как вам кажется», — заметил Игорь Албин.

Городскому комитету по энергетике и инженерному обеспечению вместе с руководством АО «Теплосеть СПб» поручено подготовить программу мероприятий, исходя из уже предусмотренных в городском бюджете на эти цели 1,5 млрд рублей на 2019 год, отметили в аппарате вице-губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние сетей в зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» является наиболее проблемным в городской теплоэнергетике. В следующем году с помощью города планируется реконструировать более 30 км сетей, в 2020 году — более 50 км, в 2021 году — 70 км сетей, принадлежащих «Теплосети».

Как сообщил на совещании в Смольном 1 ноября главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Антон Свиридов, в период с 28 сентября (начало отопительного сезона) по 29 октября на сетях компании произошло 377 технологических нарушений.

С начала текущего года заменено 24,2 км сетей. Инвестиционная программа предприятия выполнена на 87% от годового плана.

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АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» создана в 2010 году на базе городских сетей и структурного подразделения «Тепловая сеть» ОАО «ТГК-1» (в настоящее время ПАО «ТГК-1»). Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (74,9997%) и ГУП «ТЭК СПб» (25,0003%).

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