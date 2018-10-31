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Ремонтная программа 2018 года на Барнаульской ТЭЦ-3 СГК выполнена

Экономика

Работы длились почти шесть месяцев

Барнаул, 31 октября 2018, 14:54 — REGNUM  Ремонтная программа 2018 года на Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК) выполнена в полном объеме. Как сообщает управление по внешним связям СГК, специалисты станции и подрядных организаций отремонтировали 7 единиц основного тепломеханического оборудования.

Работы на станции начались в мае и продлились почти шесть месяцев. Первыми в ремонт был выведен котлоагрегат №3. Работы на нем начались 4 мая и завершились 1 июня. С середины мая по середину октября энергетики поэтапно вели ремонты на котлоагрегатах № 4, 5, 1 и 2. На котлах было заменено 91,3 тонн поверхностей нагрева. Эти элементы являются главными в котельном агрегате, и их исправность в первую очередь определяет экономичность и надежность оборудования.

С июня по середину сентября капитальный ремонт был проведен на турбоагрегате №3. Помимо этого, специалисты провели ремонт трансформаторов, выключателей и прочего вспомогательного оборудования. За 9 месяцев энергетики направили на ремонты оборудования ТЭЦ более 280 млн рублей.

«В течение всего межотопительного периода, когда станции не нужно выдавать большой объем тепловой энергии, мы готовили оборудование к зиме. Сегодня оно способно нести максимальную нагрузку. ТЭЦ-3 полностью готова обеспечить своим потребителям высокое качество получаемого ресурса даже в самые сильные морозы», — подчеркнул Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК.

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Тепловая энергетика
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