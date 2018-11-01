Производство алкоголя в Чувашии выросло вдвое, отравившихся – около 600

Чебоксары, , 16:18 — REGNUM В Чувашии на координационном совещании обсудили ситуацию на алкогольном рынке республики, говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале органов власти республики. Власти заявил о том, что производства алкоголя в республике выросло почти в два раза, от акцизов поступило в бюджет более 1,3 млрд рублей, а можно получить на 500 млн рублей больше.

В республике алкоголя занимаются общества с ограниченной ответственностью «Спиртовой завод «Ядринский» и «Чебоксарский ликеро-водочный завод». По данным властей, в Чувашии в январе-сентябре 2018 года произведено 561 тыс. декалитров алкогольной продукции, что вдвое выше аналогичного прошлогоднего периода.

Доля местной продукции в розничном «алкогольном» товарообороте выросла по сравнению с I полугодие на 3,3% и составила 54,6%. Власти в качестве примера приводят Татарию, где эта доля достигает 80%.

«И огромные средства от этого отчисляются в консолидированный бюджет региона», — заметил глава Чувашии Михаил Игнатьев, отметив, что на 1 октября от акцизов на алкогольную продукцию и пиво поступило в бюджет более 1,3 млрд рублей.

Глава региона уверен, что «реально можем увеличить эту доходную часть бюджета еще не менее чем на 500 млн рублей». В то же время министр финансов Светлана Енилина сообщила, что по итогам текущего года прогнозируется снижение поступлений по акцизам на алкогольную продукцию на 6%, на пиво — на 0,4% к уровню 2017 года. Она отметила, что со следующего года одним из механизмов компенсации регионам выпадающих доходов, возникших из-за отмены налога на движимое имущество, станет увеличение норматива перечислений от акцизов на крепкий алкоголь.

По данным МВД по Чувашии, в январе-сентябре 2018 года в сфере незаконного оборота алкогольной продукции совершено 101 преступление, из незаконного оборота изъято свыше 6 тыс. литров спиртосодержащей продукции. Правоохранители также подняли вопрос «пьяной преступности в местах общепита», отметив, что число нарушений общественного порядка выросло почти на 20%.

По данным Чувашстата, в январе-сентябре 2018 года в Чувашии из-за случайных отравлений алкоголем умерли 57 человек, из-за отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениям скончались 56 человек (в январе-сентябре 2017 года соответственно — 80 и 69 человек).

В управлении Роспотребнадзора по Чувашии отмечают, что за девять 2018 года в республике зарегистрирован 591 случай отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 111 — с летальным исходом. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года показатель отравлений по Чувашии снизился на 15,1% и составил 47,8 на 100 тыс. населения, смертность сократилась на 23,1% — до 9 на 100 тыс. населения.

Из правоохранительных органов республики поступило 11 материалов проверки по фактам продажи непищевой спиртосодержащей продукции, а также шесть материалов — по фактам продажи алкогольной продукции, маркированной федеральными специальными марками с признаками подделки. По результатам их рассмотрения вынесено восемь административных штрафов на сумму 63,5 тыс. рублей, семь материалов направлены на рассмотрение в суды. Всего за нарушения при обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции вынесено 74 постановления о назначении административного наказания, наложено более 1,3 млн рублей штрафов.