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Ущерб для сельского хозяйства Италии от непогоды составил 750 млн евро

Экономика

В ассоциации сельхозпроизводителей пересмотрели оценку ущерба после недавнего урагана

Рим, 1 ноября 2018, 16:18 — REGNUM  В 2018 году потери сельского хозяйства Италии из-за негативных погодных явлений достигли 750 млн евро, сообщает в четверг, 1 ноября, La Stampa со ссылкой на данные национальной ассоциации сельхозпроизводителей.

В ассоциации пересмотрели оценку ущерба после недавнего урагана и шторма, обрушившегося на Италию и нанесшего особенно значительный ущерб северным регионам страны.

Помимо октябрьского шторма, серьезный урон сельскому хозяйству в течение года наносили также засуха, грозы и ливни. В ассоциации сообщают о потере заметной части урожая и серьезном ущербе для инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма, обрушившегося на северные и центральные регионы Италии 29−30 октября, погибли не менее 14 человек, несколько десятков человек пострадали. Был нанесён заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, тысячи деревьев были вырваны с корнем, получили повреждения дома, линии передач, прибрежная инфраструктура. Общий ущерб для страны предварительно оценивается в несколько миллиардов евро.

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Экономика Италии
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