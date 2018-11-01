Костромские аграриям возместят часть затрат на бензин

Кострома, , 16:17 — REGNUM Костромским аграриям возместят затраты на топливо на общую сумму в 15,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Соответствующее постановление принято администрацией региона в виду роста цен на горюче-смазочные материалы.

Регион вошел в число 79 субъектов России, которым из резервного фонда Правительства будут выданы средства для компенсации части затрат на покупку топлива для аграриев.

«По поручению губернатора Костромской области департамент АПК обратился в Минсельхоз с просьбой выделения дополнительной финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям. Обращение региона было поддержано», — сообщает пресс-служба.

Государственную поддержку получат хозяйства, занимающиеся выращиванием зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур. Размер финансовой помощи будет зависеть от площади обрабатываемых земель.

ИА REGNUM напоминает, что костромские фермеры в текущем году потеряли 50 миллионов рублей из-за роста цен на топливо. Летом 2018 года в региона прошла проверка топливного рынка. Тогда Федеральная антимонопольная служба по Костромской области не выявила необоснованного завышения стоимости топлива.

По словам руководителя областного управления ФАС Мурсала Исмаилова, «идет значительный рост цен на нефть, и с учетом курса валют нефтяным компаниям выгодней продавать за границу».

Отметим, что рост цен на топливо «ударил» по костромским аграриям, ввиду активных посевных работ. По данным областного Департамента агропромышленного комплекса, себестоимость урожая вырастет на 16% при условии, если топливо не будет дорожать.