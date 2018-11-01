В Костромской области газифицируют очередной район

Судиславль, Костромская область, , 16:14 — REGNUM Поселки и деревни Судиславского района Костромской области подключают к газу, сообщает областное телевидение «Русь».

На данный момент идет прокладка подземной магистрали по улицам деревни Готовка, достраивается межмуниципальный центральный газопровод. Работы обещают завершить в ноябре.

В текущем году планируется газифицировать деревню Доманово, а также проложить межпоселковые газовые сети до деревни Глебово. Там строительство газопровода начнется в 2019 году.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области завершена газификация города Галича. Работы по газификации города начались в 2010 году и проводились в три этапа. Всего проложено 119 километров труб.

Тогда ГТРК «Кострома» отмечала, что менее половины жителей Галича готовы подключиться к газу и купили необходимое оборудование.

«Удовольствие это недешевое. В среднем цена колеблется от 50 до 100 тысяч рублей. Губернатор Сергей Ситников распорядился проработать вопрос с банками о возможном кредитовании таких проектов газификации», — сообщало областное телевидение.