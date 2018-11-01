Ремонт костромского моста через Волгу завершен

Кострома, , 16:08 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, официально завершен капитальный ремонт костромского моста через Волгу, сообщает ГТРК «Кострома». Согласно контракту с подрядчиком все работы должны были завершиться к указанной дате.

Подрядчику осталось провести контактную сеть для троллейбусов и пройти процедуру приемки отремонтированного моста.

Для комиссии сформируют рабочую группу из представителей контролирующих органов и тех, кто будет эксплуатировать мост. Данная группа обследует объект визуально. Для детальной проверки объекта будет выбрана специализированная организация, имеющая соответствующие допуски. Эту организацию предстоит определить в ходе конкурса.

ИА REGNUM напоминает, что генеральный ремонт моста через Волгу в Костроме начался 10 июля 2017 года. Деньги на эти цели выделил федеральный бюджет. Подрядная организация — ООО «ММС» — обещала закончить работы до 1 ноября. Цена проекта — 640 миллионов рублей.