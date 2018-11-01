На снос домов — 6,5 млн рублей: «аварийно-опасных объектов в Оренбурге нет»

Оренбург, , 16:06 — REGNUM В Оренбурге проводятся работы по сносу аварийных расселённых домов. На сегодняшний день в работе находятся 37 юридически свободных объектов, по которым отыграны контракты и подрядные организации проводят работы по сносу, отметила 1 ноября начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Татьяна Малышева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее прокуратура региона распространила информацию о том, что через суд требует от горадминистрации сноса опасных аварийных многоквартирных домов, которые расселены по программе о ликвидации ветхого жилья. Ответом на это стал Татьяны Малышевой, которая заявила, что в настоящее время аварийно-опасных объектов на территории Оренбурга нет, а чиновники регулярно мониторят состояние аварийных домов. При необходимости проводятся работы по закрытию окон и контура. В связи с наступлением холодного времени года контроль за состоянием данных объектов будет усилен.

На 2018 год из бюджета выделено 16,5 млн рублей, которые должны быть потрачены на снос аварийных домов. Демонтаж одного аварийного многоквартирного дома обходится примерно в сумму 200 тысяч рублей. До конца года, как заверили в мэрии, все деньги будут освоены.

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