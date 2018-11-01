Глава Минприроды обратил внимание на уральский мусор и «чистый воздух»

Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин призывает со всей тщательностью подойти к экологической ситуации в УрФО. Федеральный чиновник отметил ряд проблем, на которые стоит отдельно обратить внимание региональным и окружным властям, на совещании у полпреда УрФО в Екатеринбурге 1 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кобылкин указал собравшимся на ситуацию с мусором. «С 1 января в России стартует новая система управления отходами», — напомнил министр. И призвал власти Уральского федерального округа и входящих в него регионов взять под свой контроль рост тарифов в данной сфере и работу региональных операторов.

Также Кобылкин упомянул о федеральном проекте «Чистый воздух». Им охвачены Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил. В указанных городах до 2024 года планируется снизить число вредных выбросов на 20%, отметил министр

Напомним, 1 ноября в уральском полпредстве проходит экологическое совещание. В нём участвуют главы регионов Уральского федерального округа и некоторые федеральные чиновники.