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Глава Минприроды обратил внимание на уральский мусор и «чистый воздух»

Экономика

Мусор требуется проконтролировать, воздух — обеспечить, говорит Дмитрий Кобылкин

Глава Минприроды обратил внимание на уральский мусор и «чистый воздух»
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Заводы дымят, свалка воняет

Екатеринбург, 1 ноября 2018, 16:05 — REGNUM  Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин призывает со всей тщательностью подойти к экологической ситуации в УрФО. Федеральный чиновник отметил ряд проблем, на которые стоит отдельно обратить внимание региональным и окружным властям, на совещании у полпреда УрФО в Екатеринбурге 1 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кобылкин указал собравшимся на ситуацию с мусором. «С 1 января в России стартует новая система управления отходами», — напомнил министр. И призвал власти Уральского федерального округа и входящих в него регионов взять под свой контроль рост тарифов в данной сфере и работу региональных операторов.

Также Кобылкин упомянул о федеральном проекте «Чистый воздух». Им охвачены Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил. В указанных городах до 2024 года планируется снизить число вредных выбросов на 20%, отметил министр

Напомним, 1 ноября в уральском полпредстве проходит экологическое совещание. В нём участвуют главы регионов Уральского федерального округа и некоторые федеральные чиновники.

regnum author Дмитрий Красноухов
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