Киргизия поднялась на пять позиций в рейтинге «Doing business»

Бишкек, , 16:04 — REGNUM Киргизия улучшила свои позиции в рейтинге комфортности ведения предпринимательской деятельности «Doing Business», поднявшись с 75-го на 70-е место.

По мнению аналитиков Всемирного банка, на постсоветском пространстве самая благоприятная для бизнеса ситуация по-прежнему остается в Грузии, которой в этот раз присудили 6-е место. Также хорошие показатели продемонстрировали Литва — 14-е, Эстония — 16-е и Латвия — 19-е.

Затем следуют Азербайджан, заполучивший 25-ю строчку рейтинга, Казахстан — 28-ю, Россия — 31-ю, Белоруссия — 37-ю, Армения — 41-ю и Молдавия — 47-ю. Замыкают список Украина, оказавшаяся на 71-й позиции, Узбекистан — на 76-й, а также Таджикистан — на 126-й.

Туркмения, являющаяся самой закрытой страной Туркстанского региона, в рейтинг включена не была.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года Киргизия занимала 75-ю строчку рейтинга создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности «Doing Business».

Отметим также, что в минувшем году аналитики американского экономического издания «Forbes» присудили Киргизии 123-е место в рейтинге «Best Countries for Business» («Лучшие страны для ведения бизнеса»).