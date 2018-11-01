Международные доноры вложат в экономику Киргизии около $8 млрд

Бишкек, , 15:59 — REGNUM Согласно прогнозам, описанным в приложении к Национальной стратегии развития Киргизии на 2018 — 2040 годы, доноры вложат в экономику республики $7 млрд 944,3 млн (521,1 млрд рублей), пишет «Tazabek».

Больше всего средств будет инвестировано в 27 проектов в сфере промышленности — $2 млрд 501,1 млн (164 млрд рублей), в 16 транспортно-логистических проектов — $1 млрд 458,6 млн (около 95,7 млрд рублей), в 11 проектов в горнорудной сфере — $1 млрд 247,2 млн (81,8 млрд рублей) и в 11 проектов в сфере энергетики — $1 млрд 127,6 млн (более 73,9 млрд рублей).

Также планируется, что будут поступать инвестиции на переработку сельхозпродукции, в сферу животноводства, растениеводства и садоводства, на постройку торгово-логистических центров, на информационные технологии, на развитие сети снабжения питьевой водой и ирригацию, на защиту окружающей среды, в социальную сферу

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года в Киргизии объем инвестиций в основной капитал составил 144,7 млрд сомов (около 136,5 млрд рублей по текущему курсу), что на 6,2% больше показателя 2016 года.

Отметим, что самым крупным зарубежным инвестором киргизстанские власти называют Китай — на его долю приходилось до 37% от общего объема иностранных инвестиций в экономику Киргизии.