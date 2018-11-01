Котировки нефти продолжают падение

Москва, , 15:58 — REGNUM На протяжении всего октября цены на нефть марки Brent стремительно снижались. Несмотря на сезонный спрос и опасения игроков в связи с санкциями против Ирана, которые должны будут вступить в силу 5 ноября, котировки черного золота продолжат свое падение. Основным катализатором в данной ситуации до сих пор является жесткая риторика со стороны Трампа по отношению к странам участникам ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

31 октября были опубликованы данные от министерства энергетики США о запасах сырой нефти, которые выросли на 3,22 млн баррелей. Также Минэнерго заявил о снижении запасов бензина на 3,16 млн баррелей, против прогнозируемых 2,4 млн, а дистилляты уменьшились на 4,05 млн баррелей, против ожидаемых 2,2 млн. В свою очередь, добыча нефти в стране увеличилась на 300 тыс/сутки.

«Цена находится в нисходящем канале c 3 октября и уверенно уже пробила отметку $75,20, что служит сигналом к дальнейшему снижению котировок нефти вплоть до уровней $72,70 — 73,15 уже на этой неделе. Из оставшихся новостей, которые ожидаются участниками рынка в оставшиеся дни недели — это число буровых установок от Baker Hughes, которые будут опубликованы 2 ноября. Прошлый показатель был 875 штук дальнейшее увеличение послужит драйвером для дальнейшего снижения котировок нефти», — полагает эксперт.

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