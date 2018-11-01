«Всё в кредит?» – РФ не сможет скопировать экономическую модель США

Москва, , 16:07 — REGNUM В РФ едва ли возможен вариант массового перехода населения на потребительское кредитование, как в США, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM

«Даже в Европе [с ее высоким уровнем доходов] уровень потребительского кредитования заметно ниже, чем в США, — сказал экономист. — Не думаю, что такое у нас произойдет, хотя доля потребительского кредитования будет в расходах населения подрастать. Тенденция поддержания потребления за счет кредитов и сокращения сбережений долго не продлится, но на какое-то время ее хватит. Но потом этот источник ослабнет (даже если кредитование будет расширяться), и единственным источником поддержания внутреннего спроса станет экономический рост. Население не сможет откуда-то, неизвестно откуда, доставать деньги и тем самым увеличивать спрос на рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2018 года жители России взяли рекордные 68,3 млрд рублей новых потребительских кредитов для покрытия старых, это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, средняя сумма потребительского кредита, который берется на рефинансирование, за отчетный период составила 520 тысяч рублей, что на 17% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года.

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