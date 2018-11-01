Экономика РФ держится на «вере граждан в ее стабильность и устойчивость»

Москва, , 16:04 — REGNUM Доходы граждан РФ не растут, и поэтому они вынуждены сокращать свои сбережения и брать потребительские кредиты, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он 1 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы Центробанка РФ о том, что в августе-сентябре норма сбережений населения уменьшилась до значений существенно ниже уровней 2013−2014 гг.

«Нынешняя тенденция связана с двумя факторами, — сказал Колганов. — Один можно оценивать как негативный, а другой как относительно позитивный. Негативный фактор заключается в том, что доходы населения не растут. И для того, чтобы поддерживать привычный уровень потребления, они вынуждены сокращать сбережения и брать потребительские кредиты. У кого нет сбережений — берут кредиты, у кого есть сбережения — расходуют их».

Второй фактор, указанный экономистом, связан с тем, что у жителей РФ есть некоторый уровень уверенности в том, что экономика будет находиться в более-менее стабильном состоянии.

«[Люди надеются, что] им не придется столкнуться с ситуацией, когда наступили чёрные времена, а денег нет, — добавил Колганов. — Понятно, что ни на какие экономические успехи люди не рассчитывают, но и не думают, что произойдёт какой-либо крах или обвал. Иначе они бы не переходили к такой тактике — не стали бы набирать кредиты и расставаться со сбережениями. Они рассчитывают, что в перспективе они с долгами расплатятся, может быть восстановят накопления и так далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирины Букиной, рост реальных доходов населения, который наблюдался в 2018 году, мог сказаться на том, что население стало больше тратить и меньше копить.

«Мы какое-то время жили в условиях сокращающихся доходов населения — реальная зарплата росла, а реальные доходы уменьшались, — заявила она корреспонденту ИА REGNUM. — И рост реальных доходов, который наблюдался в 2018 году, видимо, мог сказаться на том, что население стало больше тратить. В предыдущие годы, как это часто бывает на фоне не очень благоприятных ожиданий, население старается больше сберегать».

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