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В Казахстане по подозрению в коррупции задержаны несколько чиновников

Экономика

Задержанные работали в департаменте госдоходов столицы, в столичном аэропорту и министерстве культуры и спорта

В Казахстане по подозрению в коррупции задержаны несколько чиновников
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Арест

Астана, 1 ноября 2018, 15:46 — REGNUM  Заместитель руководителя Департамента госдоходов Астаны, а также руководитель таможенного поста «Әуежай Астана» (Аэропорт Астаны) и главный специалист этого поста задержаны сотрудниками антикоррупционной службы Казахстана. Чиновников подозревают в получении взятки от физических лиц. Речь идет о контрабандном ввозе в страну ювелирных изделий. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

Также проводится досудебное расследование в отношении ответственного секретаря и директора административного департамента Министерства культуры и спорта. Их подозревают в получении взятки от руководителя подрядной организации. Дело касалось заключения договора на госзакупки.

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Коррупция и борьба с ней
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