Ермолаев заявил о требовании 4,6 млн по делу о банкротстве ЧТФ в Чувашии

Чебоксары, , 15:38 — REGNUM В Чувашии в ходе конкурсного производства ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ), владельцем которого является предприниматель Владимир Ермолаев, поступило заявление от Владимира Ермолаева о включении в реестр требований кредиторов более 4,6 млн рублей. Ещё одно заявление о 5 млн рублей задолженности подали налоговики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Заявление о включении в реестр требований кредиторов подал Владимир Ермолаев. Согласно документу, речь идёт о кредитном договоре, заключённом между одним из банков и ЧТФ в июле 2016 года на сумму 20 млн рублей со сроком возврата в июле 2018 года. Отмечается, что «исполнение обязательств по договору обеспечено поручительством физического лица — гражданина РФ Ермолаева Владимира Федоровича».

По состоянию на 28 февраля 2018 года, основной долг по договору составлял 4 444 444,46 рублей. В заявлении говорится, что Владимир Ермолаев «в полном объёме погасил сумму задолженности» — 4 621 856,94 рублей, из них указанный выше размер основного долга и 177 412,48 рублей в качестве суммы процентов за пользование кредитом. В связи с чем заявитель ссылается на статью 365 Гражданского кодекса РФ, согласно которому поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора.

«Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесённых в связи с ответственностью за должника», — говорится в заявлении Ермолаева.

Также отмечается, что 30 июня 2018 года он уведомил ЧТФ об исполнении обязательств по кредитному договору и в обеспечение обязательств был заключён договор залога движимого имущества. Какого именно имущества, не уточняется.

Кроме того, поступило заявление от инспекции Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары о включении в реестр требований кредиторов 5 016 480,82 рублей задолженности по страховым взносам, налогам и сборам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чулочно-трикотажная фабрика входила в состав Волжской текстильной компании (ВТК, ныне — банкрота). Производственную площадку ЧТФ выкупил Владимир Ермолаев, являющийся владельцем стройфирмы «СУОР» и агрохолдинга «Юрма». Было создано ООО «Чулочно-трикотажная фабрика». Согласно данным ЕГРЮЛ, общество зарегистрировано в октябре 2010 года, уставной капитал составляет 390 030 052,36 рублей, учредители — ООО «СУОР» (доля 99,8039%) и Владимир Ермолаев (0,1961%).

28 февраля 2018 года по заявлению налоговой службы в отношении ООО «ЧТФ» определением Арбитражного суда Чувашии была введена процедура наблюдения. УФНС по Чувашии просила признать общество несостоятельной (банкротом), включить в реестр требований кредиторов задолженность по обязательным платежам в бюджет 12 652 826 рублей 88 копеек. Одним из наиболее крупных кредиторов является Сбербанк: согласно решению суда от 7 июня 2018 года, в реестр требований кредиторов должника (третья очередь) включено требование в размере 239 652 369 рублей 12 копеек долга «как требование, обеспеченное залогом имущества должника». В сентябре 2018 года процедура наблюдения прекращена, суд признал общество признано несостоятельным (банкротом).

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