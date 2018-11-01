Москва вошла в десятку городов мира по темпам роста цен на «элитку»

Москва, , 15:32 — REGNUM В рейтинге городов мира по темпам роста цен на элитную недвижимость Москва оказалась на восьмом месте. По данным консалтинговой компании Knight Frank, с третьего квартала 2017 года по третий квартал 2018 года цены на «элитку» в столице выросли на 7%.

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В Санкт-Петербурге рост за отчётный период ставил 0,4%, пишет РИА Новости. С этим показателем Северная столица занимает 31-е место в рейтинге. Лидером списка оказался Сингапур, здесь элитное жильё подорожало на 13%.

Напомним, по итогам 2017 года стоимость элитной жилой недвижимости Москвы снизилась на 9,2%, Санкт-Петербурга — на 7,4%. Согласно данным исследования международной консалтинговой компании Knight Frank, по динамике цен столица России заняла 98-е место, 99-е место у Дохи (-15%), замыкает сотню Лагос (-25%). Лидером рейтинга стал китайский Гуанчжоу с динамикой роста цен в 27,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ежегодном рейтинге стоимости элитного жилья Москве поднялась на две позиции и находится на 31-м месте. В столице за $1 млн можно приобрести всего 83 кв. м жилья. Согласно исследованиям международной консалтинговой компании Knight Frank, в первом полугодии 2018 года самым дорогим районом Москвы остались Патриаршие пруды. Самая «золотая» недвижимость расположена в Монако. Этот город возглавляет мировой рейтинг. За миллион долларов покупатель сможет приобрести только 16 кв. м жилья.

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