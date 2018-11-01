Мошенники на финансовом рынке. Привнес ли 21 век новое в классические схемы

Москва, , 15:26 — REGNUM Анализ психологии мошенников, действующих на финансовом рынке, необходим, несмотря на то, что ничего нового за последние сто лет в этой сфере придумано не было, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

Ранее Банк России опубликовал концепцию борьбы с мошенничеством на финансовом рынке, в которой перечислил основные причины мошенничества, его типовые схемы, а также предложил меры по борьбе, например, Центробанк хочет провести исследование психологических аспектов мошенничества, говорится в разработанной регулятором концепции противодействия недобросовестным действиям на финрынке.

По словам независимого финансового советника Игоря Файнмана, работа на финансовом рынке — это 40% стратегии и дисциплины и 60% психологии. Анализ психологии мошенников, по его мнению, необходим — он даст возможность более качественно контролировать работу финансовых рынков, а также позволит сократить количество манипуляций, которыми пользуются недобросовестные участники.

«Ничего инновационного, скорее всего, выявить не получится. В инвестициях, начиная с 19 века ничего нового не придумано. И все механизмы описаны в книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», которая была издана в 1923 году.

Но анализ и структурирование данных по недобросовестному поведению на финансовых рынках поможет ЦБ более оперативно выявлять, а возможно даже предотвращать те негативные истории, благодаря которым инвесторы теряют деньги в пользу мошенников».

Управляющий партнер адвокатского Бюро города Москвы «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин напомнил, что с точки зрения юридической психологии преступность — это исторически обусловленное социальное, социально-психологическое и уголовно-правовое явление. Психологический анализ особенно необходим при резком увеличении количества совершаемых преступлений отдельных категории.

«За последние годы наблюдается резкое увеличение количества зарегистрированных преступлений на финансовом рынке, особенно в банковском секторе, которые в подавляющем большинстве квалифицируются как мошенничество. Ежегодно отдельные банки теряют миллиарды рублей, что не может не беспокоить как вкладчиков, так и руководителей финансовых организаций.

Особое беспокойство не может не вызывать низкий процент раскрываемости данного вида преступлений, и, как следствие, не возможность возмещения причиненного ущерба. Исследование психологических аспектов преступления традиционно используется при их раскрытии.

Вместе с тем, глубокое понимание психологии как преступника, так и жертвы отдельного вида преступлений может быть использовано превентивно. Понятие психологических аспектов в юридической терминологии не ново, однако, учитывая, что способы мошенничества в финансовой сфере претерпели значительные изменения с внедрением компьютерных технологий, то и совокупность признаков, в том числе и психологических портретов преступника и его жертвы может отличаться от ранее исследованных».

Гендиректор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Роман Макаров согласен с тем, что основные схемы мошенничества, применяемые на современном финансовом рынке, сформировались много веков назад и с течением времени приобретают лишь вариативные формы. Но добавляет, что изучать и психотипы мошенников-клиентов.

«Изучение психологии мошенничества позволит выявить основные модели поведения недобросовестных компаний. Например — механизмы их маскировки под законопослушных участников рынка, типичные цепочки связей с лицами, способствующими их деятельности, и так далее.

Исследование поможет жителям России лучше понимать мотивы, специфику маркетингового поведения и распознавать признаки мошенников заблаговременно, на начальном этапе взаимодействия с ними. Кроме того, подобная наработка поможет создать более детальную концепцию для выявления недобросовестных компаний и противодействия им по каждому описанному психотипу.

Однако в интересах финансового рынка в рамках исследования было бы полезно также изучить и «обратное» направление — психотипы мошенников-клиентов. Данный материал мог бы стать существенным подспорьем в развитии антифродового программного обеспечения, совершенствовании методики машинного обучения и так далее».

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Вице-президент международной сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов предполагает, что Банк России осознает свою роль в обеспечении стабильной работы финансового рынка и понимает, что к более чем злободневным проблемам недобросовестных действий и киберпреступности необходим комплексный подход.

«Исследование психологии мошенника поможет решить проблему «на корню», позволит выработать подходы к формированию ментальности, не допускающей финансовые злоупотребления. Проще говоря, знание мотивации финансовых преступников позволит работать с причинами болезни, а не лечить симптомы.

Для выявления причин, побуждающих к совершению противоправных действий, помимо психологических аспектов, необходимо комплексно анализировать и прочие — социологические, финансовые и законодательные. В целом данная тематика уже довольно неплохо изучена, по ней выпущено большое количество зарубежных исследований и публикаций».