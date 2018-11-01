Дефицит бюджета Саудовской Аравии сократился вдвое в течение 9 месяцев

Эр-Рияд, , 22:00 — REGNUM 31 октября был опубликован отчет о ходе исполнения бюджета в Королевстве Саудовская Аравия. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, дефицит государственного бюджета сократился на 60% в течение девяти месяцев и составил 13 млрд.

Общая сумма поступлений в государственный бюджет составила 17,6 млрд на конец третьего квартала, что превысило данный показатель за прошлый год на 47%.

В отчете отмечается, что в 2018 году наблюдался рост поступлений из отраслей, не связанных с добычей нефти и ее переработкой, что дает надежду на успех развернувшейся кампании по диверсификации экономики в стране.