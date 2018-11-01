Четверг, 1 Ноября 2018 года
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Дефицит бюджета Саудовской Аравии сократился вдвое в течение 9 месяцев

Экономика

Дефицит бюджета Королевства Саудовская Аравия сократился на 60% в течение 9 месяцев и составил 13 млрд

Дефицит бюджета Саудовской Аравии сократился вдвое в течение 9 месяцев
Иллюстрация: Geotribune.com
Саудовская Аравия

Эр-Рияд, 1 ноября 2018, 22:00 — REGNUM  31 октября был опубликован отчет о ходе исполнения бюджета в Королевстве Саудовская Аравия. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, дефицит государственного бюджета сократился на 60% в течение девяти месяцев и составил 13 млрд.

Общая сумма поступлений в государственный бюджет составила 17,6 млрд на конец третьего квартала, что превысило данный показатель за прошлый год на 47%.

В отчете отмечается, что в 2018 году наблюдался рост поступлений из отраслей, не связанных с добычей нефти и ее переработкой, что дает надежду на успех развернувшейся кампании по диверсификации экономики в стране.

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Зарубежная хроника
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