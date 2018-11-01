Что произойдет с внешним госдолгом Украины после получения транша МВФ

Киев, , 15:10 — REGNUM Снижение государственного долга Украины, о чем заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман, произошло потому, что долги перед МВФ, погашались, а новых кредитов не было. В то же время государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017-й вырос в долларовом эквиваленте на 7,5% ($5,33 млрд) — до $76,31 млрд. Об этом прессе сегодня, 1 ноября, заявил член партии «За жизнь», лидер «Украинского выбора — Права народа» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне в интервью государственному информагентству «Укринформ» Гройсман заявил, что Украина уже начала сокращать долги и за пять лет сможет выйти на «сильную экономику».

«Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику», — сказал премьер-министр.

Медведчук в своем комментарии отмечает, что действительно, по состоянию на конец сентября 2018 года государственный долг Украины уменьшился и составил $74,66 млрд. При этом государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017-й вырос в долларовом эквиваленте на 7,5% ($5,33 млрд) — до $76,31 млрд.

«Снижение налицо. Но почему же оно произошло? Да потому, что долги, прежде всего, долги перед МВФ, погашались, а новых кредитов не было», — обратил внимание лидер «Украинского выбора».

Но резко повысив цены на газ для населения, правительство создало все условия для получения нового займа, считает политик.

«Минфин в ожидании транша разместил облигации на $2 млрд под сверхвысокие проценты, самые высокие в 2018 году среди всех развивающихся стран мира. Это уже перекрыло полученное ранее снижение госдолга», — пояснил Медведчук.

При этом, даже несмотря на то, что решение МВФ о возобновлении кредитования Киева пока не принято, а Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления КМУ о повышении цен на газ, правительство сделает все, чтобы следующий транш МВФ был получен, уверен лидер «Украинского выбора». По его прогнозам, транш будет получен в январе — феврале следующего года.

«И это откроет возможность получения новых кредитов от Всемирного банка, ЕС и новых заимствований у частных зарубежных инвесторов. Американский эксперт (аналитик американского центра Atlantic Council) Андерс Аслунд оценивает сумму новых кредитов для Украины в $8 млрд. И что тогда произойдет с государственным долгом Украины, прежде всего внешним? Неужели Гройсман думает, что погашать госдолг можно, наращивая его? Скорее всего, он думает о том, что решать проблему будут совсем другие люди. «После нас хоть потоп», — подчеркнул Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что на погашение госдолга Украины в 2019 году планируется выделить 272,247 млрд грн, в том числе внешнего долга — 121,767 млрд грн. Как заявил президент Порошенко, Украина могла бы отказаться от внешних заимствований у международных организаций в текущем году, если бы не пиковые расчета по старым долгам, которые предстоит выплатить в следующем году.

26 октября Украина разместила еврооблигации на сумму $2 млрд: 5-летние облигации — на сумму $750 млн были проданы с доходностью 8,99%, 10-летние — на сумму $1,25 млрд с доходностью 9,75%. Экономисты обращают внимание на очень высокие проценты, под которые Украины выпустила евробонды, хотя Киев объявил это размещение безусловно успешным.