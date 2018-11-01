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Замглавы Совбеза: мусорные полигоны УрФО почти выработали свой ресурс

Экономика

И скоро работать на них будет невозможно

Замглавы Совбеза: мусорные полигоны УрФО почти выработали свой ресурс
Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР
Залежи мусора

Екатеринбург, 1 ноября 2018, 15:19 — REGNUM  Ресурс 158 мусорных полигонов УрФО выработан более чем на 92%. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Сергей Вахруков на совещании по экологии в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник подчеркнул, что ситуация крайне опасна. «Далее работать на них (полигонах) может быть невозможно», — заявил Вахруков.

Выступающий поддержал негативную экологическую характеристику региона, данную полпредом по УрФО Николаем Цукановым. «Подавляющее количество проблем не решено», — заметил замсекретаря Совбеза России.

Чиновник отметил ещё одну проблему: многие жители Урала настроены решительно против переработки мусора и появлением мусороперерабатывающих производств на своей территории. «Поэтому будем выходить на диалог с общественниками», — заявил Вахруков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге сейчас проходит совещание, посвящённое переработке мусора. В нём участвуют уральский полпред Николай Цуканов и министр природы России Дмитрий Кобылкин.

regnum author Дмитрий Красноухов
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