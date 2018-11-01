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Пакистан поднялся на 11 строчек в рейтинге «легкости ведения бизнеса»

Экономика

Теперь страна занимает 136 позицию из 190

Пакистан поднялся на 11 строчек в рейтинге «легкости ведения бизнеса»
Mare
Флаг Пакистана

Исламабад, 1 ноября 2018, 20:39 — REGNUM  31 октября советник премьер-министра Пакистана по торговле, текстилю, промышленности и инвестициям Абдул Разак Давуд объявил об улучшении позиции Пакистана в международном рейтинге «Легкости ведения бизнеса» Всемирного Банка.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Пакистан поднялся с 147 на 136 строчку рейтинга в списке из 190 стран. Несмотря на по-прежнему низкие позиции страны, Абдул Разак Давуд поспешил заверить представителей прессы, что улучшение рейтинга явно свидетельствует о всемирном признании реформ в Пакистане, направленных на улучшение предпринимательской среды и либерализацию экономики. Особенных успехов, по мнению советника, в проведении реформ, добилась провинция Панджаб, ставшая локомотивом экономического развития страны.

Рейтинг Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» сравнивает конкурентоспособность 190 экономик мира, основываясь на емкости рынка, покупательной способности населения, экономической стабильности и многих других показателях.

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Зарубежная хроника
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