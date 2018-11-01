12 ростовских управляющих компаний не прошли экзамен на лицензию

Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM В Ростовской области отозваны лицензии 12 управляющих компаний. Через суд этого добилась региональная Госжилинспекция, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Наряду с этим в арбитражном суде решается судьба ещё пяти организаций. Девять управляющих компаний, в ведении которых в течение полугода не появились многоквартирные дома, также будут принудительно ликвидированы.

«На рынке управления многоквартирными домами должны остаться те управляющие организации, которые реально управляют домами. В настоящее время в реестре лицензий Ростовской области содержатся сведения о 79 управляющих компаниях, не имеющих домов в управлении более шести месяцев», — отметил начальник Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев.

ИА REGNUM напоминает, что 1 сентября 2014 года в России вступили в силу изменения в Жилищный кодекс России, согласно которым управляющие компании обязаны были пройти процедуру лицензирования. В Ростовской области насчитывалось 276 управляющих компаний, получивших сертификат на осуществление деятельности до 1 мая 2015 года.