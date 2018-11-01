Прогнозные показатели бюджета Ямала увеличатся на 18%

Салехард, , 15:20 — REGNUM Проект бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 и плановые 2020 и 2021 годы передан в Заксобрание ЯНАО 1 ноября 2018 года. Планируется увеличение доходов на18%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Как отмечает директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова, бюджет сформирован без дефицита. Плановые показатели превышают задуманные в 2018 году на 18%, так как доходы ямальской казны имеют положительную динамику.

Позитивному сценарию бюджета ЯНАО на 2019 год способствует реализация на территории арктического региона масштабных инвестиционных проектов. Таких как ввод в промышленную эксплуатацию крупнейших месторождений углеводородного сырья, построенный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики», проекты по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», а также Северный широтный ход.

Отмечается, что 80% регионального бюджета формируют крупные налогоплательщики — предприятия топливно-энергетического комплекса: «Газпром», «НОВАТЭК», «Газпром нефть», «Роснефть».

Законопроект об окружном бюджете на 2019−2021 годы депутаты Заксобрания ЯНАО планируют принять в течение ноября.

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