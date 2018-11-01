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За месяц траты оренбуржцев за платные услуги выросли почти на 3%

Экономика

В сентябре платных услуг населению региона оказано на 8,909 млрд рублей

Оренбург, 1 ноября 2018, 15:09 — REGNUM  В Оренбургской области население стало больше тратить на платные услуги. В сентябре, по предварительным данным, оказано платных услуг на 8 млрд 909 млн рублей, что на 2,8% превышает показатель за август, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

За девять месяцев 2018 года расходы населения на платные услуги составили 72 млрд 695 млн рублей, что выше показателя за аналогичный период 2017 года на 1%. В общей структуре платных услуг треть традиционно занимают траты за услуги ЖКХ. За девять месяцев 2018 года жителям региона оказано жилищно-коммунальных услуг на 24 млрд 178 млн рублей.

Услуги транспорта в январе-сентябре обошлись оренбуржцам в 17 млрд 148 млн рублей (рост 1% к уровню аналогичного периода 2017 года). Траты за телекоммуникационные услуги выросли на 6,1% и составили 10 млрд 336 млн рублей.

Незначительной остаётся доля платных услуг, связанных с активным проведением досуга (услуги учреждений культуры, услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги, услуги физкультуры и спорта) — всего 2,2%.

Объём платных услуг в расчёте на душу населения области в январе — сентябре 2018 года составил 36 757 рублей, в том числе бытовых — 3416 рублей. Добавим, что за первое полугодие 2018 года этот показатель составлял 22 804 рубля, в том числе бытовых — 2028 рублей.

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