Сотрудники игровых компаний жалуются на ужасные условия труда

Остин, США, , 15:27 — REGNUM Последнее время сотрудники крупных игровых компаний всё чаще начинают жаловаться на кранчи (переработки) во время работы над очередным крупным проектом. Сооснователь издательской компании Devolver Digital Грэм Струтерс поделился своим мнением на этот счёт и заявил, что проблема переработок существует не только в крупных компаниях, но и в небольших инди-студиях, сообщает PCGamer.

Пристальное внимание к проблеме переработок вновь поднялось благодаря сообщению Дена Хаузера о том, что сотрудники компании Rockstar во время разработки Red Dead Redemption 2 работали по сто часов в неделю. На фоне этого инцидента стали вскрываться подробности недопустимых переработок в других студиях. К обсуждению также подключился Грэм Струтерс, один из основателей издательской компании Devolver Digital. Струтерс сообщил, что проблема постоянных переработок преследует не только крупные компании, но и небольшие инди-студии.

«Я считаю, что если твоя компания владеет студией-разработчиком, значит, ты должен придумать максимально эффективные методы работы со своими сотрудниками и то, как правильно заботиться о них. Мы работаем с независимыми студиями, поэтому нам приходиться очень тщательно заботиться о своих работниках, ведь из-за работы они легко могут начать вести нездоровый образ жизни. Без шуток, иногда кто-то из нас садится в самолёт, летит в другую страну и объясняет работникам, что им нужно не забывать есть и спать по ночам», — сказал Грэм Струтерс.

Напоминаем, что проблема переработок становится всё более актуальной для игровой индустрии. Геймдизайнер Дженн Сандеркок сообщила ранее, что от переработок страдала вся студия Team Bondi во время разработки игры L.A. Noire. Также недавно отмечалось, что в момент предрелиза игры The Witcher 3: Wild Hunt работники студии CD Project RED систематически работали сверхурочно, а дополнительные часы не оплачивались. Кроме того, этой осенью стало известно, что во время разработки игры Dungeon Keeper (1997 года выпуска) из-за систематических переработок один из кодеров зашифровал в игру скрытое послание, рассказывающее об ужасных условиях труда разработчиков.

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